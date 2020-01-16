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Мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной признали автором года по версии «ЛитРес»

Совсем недавно Курбан Омаров, который более известен как бизнесмен, представил публике свою книгу «Откровения мужчины. О том, что может не понравиться женщинам». Его труд оценили по достоинству и признали автором года.

Мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной признали автором года по версии «ЛитРес»

Лучшим автором признал «ЛитРес» Курбана Омарова, что для него самого стало полной неожиданностью. В итоге молодой человек отметил, что кто еще мог написать об отношениях мужчины с женщиной так, чтобы его назвали лучшим. Он поблагодарил своих читателей и подчеркнул в шутливой форме, что подкаблучник, а значит, его книгу оценили по достоинству.

Среди пользователей социальных сетей были те, кто искренне порадовались за мужа Ксении Бородиной. Некоторые же отметили, что произведение не внушает у них доверия. К слову сейчас эту книгу можно приобрести примерно за 600 рублей.


Сам же Курбан Омаров к критике в свой адрес относится достаточно спокойно. Звезду очень часто обвиняют, что он ничего бы не достиг без помощи супруги Ксении Бородиной, а иногда даже говорят о том, что он живет за ее счет. Ведущая эту тему никак не комментирует и говорит, что вопрос о доходах она якобы просто не задает.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:31

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