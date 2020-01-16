Мужа ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной признали автором года по версии «ЛитРес»





Лучшим автором признал «ЛитРес» Курбана Омарова, что для него самого стало полной неожиданностью. В итоге молодой человек отметил, что кто еще мог написать об отношениях мужчины с женщиной так, чтобы его назвали лучшим. Он поблагодарил своих читателей и подчеркнул в шутливой форме, что подкаблучник, а значит, его книгу оценили по достоинству.Среди пользователей социальных сетей были те, кто искренне порадовались за мужа Ксении Бородиной. Некоторые же отметили, что произведение не внушает у них доверия. К слову сейчас эту книгу можно приобрести примерно за 600 рублей.Сам же Курбан Омаров к критике в свой адрес относится достаточно спокойно. Звезду очень часто обвиняют, что он ничего бы не достиг без помощи супруги Ксении Бородиной, а иногда даже говорят о том, что он живет за ее счет. Ведущая эту тему никак не комментирует и говорит, что вопрос о доходах она якобы просто не задает.