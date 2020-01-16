Тамара Семина резко высказалась о Виталине Цымбалюк-Романовской, назвав ее “молью”





Еще во время отношений Цымбалюк-Романовской с Джигарханяном Семина не считала эту пару подходящей, поэтому высказывала свою радость в программе “Пусть говорят”, когда актер воссоединился с бывшей супругой Татьяной Власовой. Пианистка ответила в своем блоге, что Тамара Семина в молодости напивалась на съемках и совращала женатых порядочных артистов. В разговоре с журналистами “Собеседника” народная артистка призналась, что ничего не слышала об этих словах, за которые она готова подать в суд на Цымбалюк-Романовскую.Актриса также она назвала пианистку особой, которой нужны только деньги своих возлюбленных. Мужчин Семина считает неразборчивыми, поскольку не понимает привлекательность “моли”, какой является Виталина Цымбалюк-Романовская.