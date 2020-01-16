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Этери Тутберидзе трогательно поздравила дочь с 17-летием

Этери Тутберидзе трогательно поздравила дочь с 17-летием. Она опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором отметила, что никого дороже Дианы Дэвис для нее нет.
Этери Тутберидзе трогательно поздравила дочь с 17-летием

Знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе известна своей продуктивной работой. Под ее началом работало множество выдающихся фигуристок. Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову. О личной жизни она распространяться не любит. Известно, что знаменитость родила свою единственную дочь Диану Дэвис от гражданина США, но об отце девушки ничего не известно.

Диана Дэвис отметила свой 17-й день рождения. По этому случаю родительница опубликовала фотографии дочери и сопроводила их трогательным комментарием. Тутберидзе призналась, что никого дороже ее в мире нет и поставила смайл в виде сердца. Подписчики присоединились к поздравлениям и написали множество пожеланий.

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Спорт / Главные новости
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:38

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