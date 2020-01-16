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Роскачество выявило плесень и кишечную палочку в чёрном перце

Специалисты Роскачества провели анализ чёрного перца в магазинах РФ. В отдельных товарах были выявлены плесень и кишечная палочка.
Роскачество выявило плесень и кишечную палочку в чёрном перце

Проверка затрагивала чёрный молотой перец, являющийся лидером по уровню популярности приправ у россиян. Эксперты проверили специю на присутствие фальсификата, проконтролировали безопасность продукта, его аромат и вкус, маркировку товара. Проведенные испытания по 34 меткам качества и безопасности позволили оценить товары, распространяемые 30 торговыми марками. Странами производителями являются Австрия, РФ, Эстония, Польша, Вьетнам. Цена молотого перца колебалась в рамках 27-550 рублей за 100 г.

В образцах перца 9 торговых марок специалисты выявили чрезмерное содержание бактерий. В товарах от 4-х торговых марок имеется значительное наличие плесени. Вдобавок, в 3-х образцах была обнаружена кишечная палочка. При этом, часто пряность одной торговой марки имела сразу ряд нарушений. Самый положительный результат проверки отметили у продукта марки «Индана». В список лучших также включили «Магию Востока», «Айдиго», CykoriaS.A., Kamis.

Лидером антирейтинга оказался молотый чёрный перец от ТМ «Бабушкин хуторок». Сотрудники ведомства обнаружили в нём превышения по уровню бактерий, плесени, а также выявили клостридии и кишечную палочку.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:23

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