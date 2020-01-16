Шестеро детей Романа Жукова от бывшей супруги могут остаться без квартиры из-за неуплаты кредита





Роман Жуков развелся с супругой еще в 2017 году после 15 лет брака и теперь проживает в Сочи вместе с новой спутницей жизни. Прощаясь с бывшей женой, музыкант взял на себя обязательство помогать ей с финансовыми трудностями. Все же, сдержать обещание ему не удалось. Елена Жукова, проживающая в двухкомнатной квартире с детьми от знаменитого экс-участника группы «Мираж», не в состоянии оплачивать кредит.Теперь сотрудники банка угрожают отнять жилплощадь, за которую должен был внести выплату Роман Жуков., — сообщила экс-возлюбленная артиста. Речь идет о ежемесячном перечислении 100 тысяч рублей, отсутствие которых может лишить многодетную семью дома. Елена Жукова утверждает, что это не единственный случай предполагаемой недобросовестности бывшего благоверного. По словам женщины, музыкант постоянно натравливает на нее органы опеки с проверками.