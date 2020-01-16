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Медики рассказали о пользе плодов манго

По утверждениям медиков, манго является полезным тропическим фруктом, о которым люди узнали совсем недавно. Существует очень много их сортов, однако все они в равной степени обладают огромным количеством полезных свойств.

Специалисты из Индии обнаружили, что манго является пребиотиком. В его состав также входит витамин Е и селен, которые поддерживают работу сердца. Данное открытие даёт возможность отнести этот фрукт к продуктам, которые участвуют в процессе усвоения питательных веществ и могут быть рекомендованы людям, страдающим от сахарного диабета, сердечникам, при онкологических заболеваниях. Не стоит забывать, что данный фрукт обогащён тиамином, рибофлавином, ниацином, пантотеновой кислотой, витамином B6, фолиевой кислотой, витамином C, кальцием, железом, магнием, фосфором, калием и цинком.

Зачастую плоды манго применяются в народной медицине азиатских странах. Например, в Индии этот экзотический фрукт используют для остановки кровотечений, укрепления сердечной мышцы и лучшей работы мозга. Данный продукт хоть и очень полезный, однако может быть и аллергенным. Поэтому при его первом употреблении необходимо проявить осторожность. Даже при прикосновении к кожуре может возникнуть аллергическая реакция. Не стоит употреблять манго в незрелом виде. Эти плоды имеют зеленоватый оттенок. Из-за чрезмерно употребления происходит нарушение работы ЖКТ и возникновение коликов. Также это может стать причиной запора и лихорадки.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:36

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