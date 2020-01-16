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Лариса Гузеева озадачила гостя программы “Давай поженимся” вопросом об интимной жизни

Лариса Гузеева обескуражила гостя программы “Давай поженимся” пикантным вопросом. Ведущую программы заинтересовала интимная жизнь потенциального жениха.
Лариса Гузеева озадачила гостя программы “Давай поженимся” вопросом об интимной жизни

Участник программы прибыл в Москву из Алтайского края и удивил невесту банным веником вместо свадебного букета, а также березовым соком. Лариса Гузеева сразу начала спрашивать его об интимных отношениях, в частности, поинтересовалась, когда у него был последний секс перед разводом, чем заставила смутиться. Гость программы решил уйти от подробностей, ответив: “Задолго уже до этого”, но телеведущая докопалась до истины. Оказалось, что мужчина раз в неделю имел интим с бывшей женой. В этот момент другой жених из “комнаты ожидания” отметил, что вопросы о данной стороне отношений являются чересчур откровенным.

По итогам программы невеста выбрала “смущенного” жениха из трех претендентов.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:57

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