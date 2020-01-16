Лариса Гузеева озадачила гостя программы “Давай поженимся” вопросом об интимной жизни





Участник программы прибыл в Москву из Алтайского края и удивил невесту банным веником вместо свадебного букета, а также березовым соком. Лариса Гузеева сразу начала спрашивать его об интимных отношениях, в частности, поинтересовалась, когда у него был последний секс перед разводом, чем заставила смутиться. Гость программы решил уйти от подробностей, ответив: “Задолго уже до этого”, но телеведущая докопалась до истины. Оказалось, что мужчина раз в неделю имел интим с бывшей женой. В этот момент другой жених из “комнаты ожидания” отметил, что вопросы о данной стороне отношений являются чересчур откровенным.По итогам программы невеста выбрала “смущенного” жениха из трех претендентов.