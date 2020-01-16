Анна Семенович высказалась в поддержку полных женщин

Фанаты поддержали мнение Анны Семенович, которая выступила в защиту женщин с лишним весом в соцсети Instagram. Известная певица и телеведущая сообщила: "В России живут очень красивые женщины! Они обладают потрясающими формами, хоть они и не соответствуют стандартам глянцевых журналов!". По мнению звезды, тренды на голодающих и худых представительниц слабого пола постепенно уходят на второе место. Звезда все же отметила, что пытается ограничивать себя в еде для сохранения здоровой фигуры.Семенович также высказалась о женщинах из других странах, которые "не могут похвастаться таким богатством". К подобным выводам знаменитость пришла после того, как побывала с гастролями в Европе. В комментариях под публикацией некоторые поклонники не согласились с мыслями кумира и даже порой обвиняли её в лишних килограммах. 39-летняя артистка поинтересовалась мнением мужской аудитории, кто им больше нравится: женщины с формами, или чрезмерно стройные. Предпочтения среди подписчиков впоследствии разделились поровну.