Борис Ельцин-младший не подтвердил слухи о свадьбе сестры с Федором Смоловым
Борис Ельцин-младший не подтвердил информацию о свадьбе своей сестры, 17-летней Марии Юмашевой, с Федором Смоловым. Слухи о романе девушки с футболистом начали множиться после того, как пару заметили в процессе совместного отдыха на острове Сент-Барт.
СМИ утверждают, что роман спортсмена и внучки экс-президента Бориса Ельцина длится в течение нескольких месяцев. В Сети начала публиковаться информация о скорой свадьбе возлюбленных, которую они намерены сыграть на острове Сент-Барт. Поклонники спортсмена выразили сомнения по поводу правдивости озвученных сведений, а вскоре брат девушки развенчал домыслы. Борис Ельцин-младший уточнил, что в семье ничего не знают о якобы запланированном торжестве.
Инсайдеры сообщили, что Мария Юмашева имеет австрийский паспорт, а также проходила обучение в элитной зарубежной школе. Федор Смолов представляет клуб “Локомотив” и зарабатывает ежегодно по 3 млн евро, передает StarHit.
СМИ утверждают, что роман спортсмена и внучки экс-президента Бориса Ельцина длится в течение нескольких месяцев. В Сети начала публиковаться информация о скорой свадьбе возлюбленных, которую они намерены сыграть на острове Сент-Барт. Поклонники спортсмена выразили сомнения по поводу правдивости озвученных сведений, а вскоре брат девушки развенчал домыслы. Борис Ельцин-младший уточнил, что в семье ничего не знают о якобы запланированном торжестве.
Инсайдеры сообщили, что Мария Юмашева имеет австрийский паспорт, а также проходила обучение в элитной зарубежной школе. Федор Смолов представляет клуб “Локомотив” и зарабатывает ежегодно по 3 млн евро, передает StarHit.