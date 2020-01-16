Борис Ельцин-младший не подтвердил слухи о свадьбе сестры с Федором Смоловым





СМИ утверждают, что роман спортсмена и внучки экс-президента Бориса Ельцина длится в течение нескольких месяцев. В Сети начала публиковаться информация о скорой свадьбе возлюбленных, которую они намерены сыграть на острове Сент-Барт. Поклонники спортсмена выразили сомнения по поводу правдивости озвученных сведений, а вскоре брат девушки развенчал домыслы. Борис Ельцин-младший уточнил, что в семье ничего не знают о якобы запланированном торжестве.Инсайдеры сообщили, что Мария Юмашева имеет австрийский паспорт, а также проходила обучение в элитной зарубежной школе. Федор Смолов представляет клуб “Локомотив” и зарабатывает ежегодно по 3 млн евро, передает StarHit.