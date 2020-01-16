Фадеев ответил на вопрос о будущем группы «Серебро» и сообщил об отказе от новых кастингов

В коротком видео, размещенном на странице Фадеева в Instagram, сообщается, что группа «Серебро» продолжит существовать. Когда именно ожидать продолжения концертной деятельности, продюсер не говорит. Каким станет новый формат, Фадеев пока не знает. При этом он обещал, что музыкальные композиции получатся «на высоте».Больше «Серебро» не станет появляться на сцене со старыми песнями, так как прошлое Фадеев желает оставить позади. Проводить новые кастинги на участие в коллективе продюсер не собирается. Музыкальный проект «Серебро» появился в 2006-м. Начальный состав включал Ольгу Серябкину, Елену Темникову, Марину Лизоркину. В 2007-м коллектив оказался третьим на «Евровидении».Впоследствии группу оставила Елена Темникова. Ситуация сопровождалась скандалом с Максимом Фадеевым. В минувшем году певица сообщила, что у продюсера якобы был роман с Ольгой Серябкиной.