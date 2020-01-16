Фадеев ответил на вопрос о будущем группы «Серебро» и сообщил об отказе от новых кастингов
Максим Фадеев дал ответы на вопросы относительно будущего группы «Серебро». Продюсер сообщил об отказе проводить новые кастинги, однако проект продолжит существование в некоем новом виде.
В коротком видео, размещенном на странице Фадеева в Instagram, сообщается, что группа «Серебро» продолжит существовать. Когда именно ожидать продолжения концертной деятельности, продюсер не говорит. Каким станет новый формат, Фадеев пока не знает. При этом он обещал, что музыкальные композиции получатся «на высоте».
Больше «Серебро» не станет появляться на сцене со старыми песнями, так как прошлое Фадеев желает оставить позади. Проводить новые кастинги на участие в коллективе продюсер не собирается. Музыкальный проект «Серебро» появился в 2006-м. Начальный состав включал Ольгу Серябкину, Елену Темникову, Марину Лизоркину. В 2007-м коллектив оказался третьим на «Евровидении».
Впоследствии группу оставила Елена Темникова. Ситуация сопровождалась скандалом с Максимом Фадеевым. В минувшем году певица сообщила, что у продюсера якобы был роман с Ольгой Серябкиной.
В коротком видео, размещенном на странице Фадеева в Instagram, сообщается, что группа «Серебро» продолжит существовать. Когда именно ожидать продолжения концертной деятельности, продюсер не говорит. Каким станет новый формат, Фадеев пока не знает. При этом он обещал, что музыкальные композиции получатся «на высоте».
Больше «Серебро» не станет появляться на сцене со старыми песнями, так как прошлое Фадеев желает оставить позади. Проводить новые кастинги на участие в коллективе продюсер не собирается. Музыкальный проект «Серебро» появился в 2006-м. Начальный состав включал Ольгу Серябкину, Елену Темникову, Марину Лизоркину. В 2007-м коллектив оказался третьим на «Евровидении».
Впоследствии группу оставила Елена Темникова. Ситуация сопровождалась скандалом с Максимом Фадеевым. В минувшем году певица сообщила, что у продюсера якобы был роман с Ольгой Серябкиной.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:09