СМИ сообщили об экстренной госпитализации сына Светланы Светличной





Отмечается, что teleprogramma.pro получила информацию о госпитализации Алексея Ивашова от самой Светланы Светличной. При этом никаких подробностей о сложившейся ситуации не приводится. Актриса отказалась раскрывать детали, отмечая, что «это очень тяжело» для неё.Светлана Светличная на протяжении нескольких лет не поддерживала общение с младшим ребёнком Алексеем. Старший сын актрисы Олег скончался в 2006-м. После его гибели знаменитость стала поддерживать отношения с новым избранником Русланом Татьяниным, который стал причиной конфликта с сыном Алексеем. Последний считал, что молодой стилист желает получить квартиру артистки, расположенную в Москве. Помимо этого, имелись ссоры из-за жилья, которое после смерти старшего сына было передано внучке Светличной и затем продано.