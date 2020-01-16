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СМИ сообщили об экстренной госпитализации сына Светланы Светличной

В СМИ появились сообщения об экстренной госпитализации сына Светланы Светличной. О ситуации в семье актрисы возрастом 79 лет стало известно из её разговора с журналистами.
СМИ сообщили об экстренной госпитализации сына Светланы Светличной

Отмечается, что teleprogramma.pro получила информацию о госпитализации Алексея Ивашова от самой Светланы Светличной. При этом никаких подробностей о сложившейся ситуации не приводится. Актриса отказалась раскрывать детали, отмечая, что «это очень тяжело» для неё.

Светлана Светличная на протяжении нескольких лет не поддерживала общение с младшим ребёнком Алексеем. Старший сын актрисы Олег скончался в 2006-м. После его гибели знаменитость стала поддерживать отношения с новым избранником Русланом Татьяниным, который стал причиной конфликта с сыном Алексеем. Последний считал, что молодой стилист желает получить квартиру артистки, расположенную в Москве. Помимо этого, имелись ссоры из-за жилья, которое после смерти старшего сына было передано внучке Светличной и затем продано.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:38

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