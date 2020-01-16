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Ученые: Пожар в Нотр-Даме помог заглянуть в прошлое собора

Пожар в Нотр-Даме 15 апреля 2019 года безусловно является мировой трагедией, которая все же не обошлась без определенного опыта. Ученые сообщили, что возгорание помогло заглянуть в прошлое собора.

Историки и архитекторы, занимающиеся реконструкцией Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара 16 апреля прошлого года, сообщают об открытии ранее неизвестных сведений о конструкции и методах строительства этого здания. Огонь открыл доступ к частям, которые не могли быть изучены, когда структура была неповрежденной. Объединенные усилия исследователей позволили не только получить детальную информацию о самом соборе, но и о климате прошлых столетий.

Существует немного документации о процессе строительства, которое началось в 1163 году и продолжалось около 200 лет. Теперь были изучены способы измерения и вычисления высоты колонн и ширины стен, но вид инструментов до сих пор остается загадкой. Специалисты говорят, что строители загадочным образом поднимали 100-килограммовые камни более чем на 60 метров над землей без использования современных технологий. Сегодня в группу реконструкторов входят более 2000 ученых со всего мира, в том числе геологи, археологи и инженеры. Ассоциация стремится координировать работу для восстановления утраченного культурного объекта.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:22

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