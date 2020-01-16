Ученые: Пожар в Нотр-Даме помог заглянуть в прошлое собора





Историки и архитекторы, занимающиеся реконструкцией Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара 16 апреля прошлого года, сообщают об открытии ранее неизвестных сведений о конструкции и методах строительства этого здания. Огонь открыл доступ к частям, которые не могли быть изучены, когда структура была неповрежденной. Объединенные усилия исследователей позволили не только получить детальную информацию о самом соборе, но и о климате прошлых столетий.Существует немного документации о процессе строительства, которое началось в 1163 году и продолжалось около 200 лет. Теперь были изучены способы измерения и вычисления высоты колонн и ширины стен, но вид инструментов до сих пор остается загадкой. Специалисты говорят, что строители загадочным образом поднимали 100-килограммовые камни более чем на 60 метров над землей без использования современных технологий. Сегодня в группу реконструкторов входят более 2000 ученых со всего мира, в том числе геологи, археологи и инженеры. Ассоциация стремится координировать работу для восстановления утраченного культурного объекта.