Генетик Гарри Нолан доказал, что Атакамский гуманоид имеет человеческое происхождение
Представители Стэнфордского университета раскрыли тайну Атакамского гуманоида. После тщательного изучения генетики во главе с Гарри Ноланом пришли к выводу, что останки имеют человеческое происхождение.
В прошлом многие считали, что останки Атакамского гуманоида имеют инопланетное происхождение. К такому мнению подталкивало наличие вытянутого черепа, обилие пальцев на верхних конечностях и рост 15 см. После анализа выяснилось, что причина странного внешнего вида кроется в необычайно большом количестве мутаций. При этом ДНК сохранилось хорошо, что говорит о небольшом возрасте мумии. Генетики пришли к выводу, что Атакамским гуманоидом является южноамериканская девочка.
Как известно, странную мумию нашел археолог Оскар Муноз в заброшенном поселке в Чили около пустыни Атакама. Труп приобрел коллекционер и лишь недавно разрешил ученым провести анализ.
В прошлом многие считали, что останки Атакамского гуманоида имеют инопланетное происхождение. К такому мнению подталкивало наличие вытянутого черепа, обилие пальцев на верхних конечностях и рост 15 см. После анализа выяснилось, что причина странного внешнего вида кроется в необычайно большом количестве мутаций. При этом ДНК сохранилось хорошо, что говорит о небольшом возрасте мумии. Генетики пришли к выводу, что Атакамским гуманоидом является южноамериканская девочка.
Как известно, странную мумию нашел археолог Оскар Муноз в заброшенном поселке в Чили около пустыни Атакама. Труп приобрел коллекционер и лишь недавно разрешил ученым провести анализ.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:13