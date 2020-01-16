"Нужно менять политиков": Никита Михалков ответил на призыв Жириновского сократить гимн России
Никита Михалков ответил на призыв Владимира Жириновского о сокращении государственного гимна России. По мнению деятеля культуры, менять нужно политиков.
Ранее лидер партии ЛДПР озвучил идею сократить текст гимна страны на два припева, чтобы его было легче исполнять пенсионерам, детям и женщинам. Режиссера Никиту Михалкова сильно задели эти слова, на которые он резко ответил: “Жириновского менять нужно, а не гимн”. Как известно, слова гимна написал отец деятеля Сергей Михалков в двух редакциях 1977 и 2000 годов, а музыку сочинил Александр Александров.
Недавно семья Михалковых оказалась в неприятной ситуации, в частности, модель Ксения Пунтус пострадала, когда пришла в квартиру актрисы Анны Михалковой с Андреем Баковым. На данный момент она находится в больнице, а следователи устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.
Ранее лидер партии ЛДПР озвучил идею сократить текст гимна страны на два припева, чтобы его было легче исполнять пенсионерам, детям и женщинам. Режиссера Никиту Михалкова сильно задели эти слова, на которые он резко ответил: “Жириновского менять нужно, а не гимн”. Как известно, слова гимна написал отец деятеля Сергей Михалков в двух редакциях 1977 и 2000 годов, а музыку сочинил Александр Александров.
Недавно семья Михалковых оказалась в неприятной ситуации, в частности, модель Ксения Пунтус пострадала, когда пришла в квартиру актрисы Анны Михалковой с Андреем Баковым. На данный момент она находится в больнице, а следователи устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.