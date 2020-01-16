"Нужно менять политиков": Никита Михалков ответил на призыв Жириновского сократить гимн России





Ранее лидер партии ЛДПР озвучил идею сократить текст гимна страны на два припева, чтобы его было легче исполнять пенсионерам, детям и женщинам. Режиссера Никиту Михалкова сильно задели эти слова, на которые он резко ответил: “Жириновского менять нужно, а не гимн”. Как известно, слова гимна написал отец деятеля Сергей Михалков в двух редакциях 1977 и 2000 годов, а музыку сочинил Александр Александров.Недавно семья Михалковых оказалась в неприятной ситуации, в частности, модель Ксения Пунтус пострадала, когда пришла в квартиру актрисы Анны Михалковой с Андреем Баковым. На данный момент она находится в больнице, а следователи устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.