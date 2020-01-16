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Медики рассказали о полезных свойствах мяса индейки

Медики сообщили о бесспорной пользе использования в рационе мяса индейки. Одним из его достоинств является огромное количество антиоксидантов, которые позволяют улучшить состояние иммунитета.
Медики рассказали о полезных свойствах мяса индейки

По словам специалистов, женщинам, находящимся в положении, очень полезно употребление данного продукта, чтобы сохранить здоровье плода и будущей матери. Постоянное применение в рационе индейки снижает уровень "плохого" холестерина, при превышении которого возможно развитие заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы. Диетологи рекомендуют использовать в рационе данное мясо тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, так как индейка дарит ощущение сытости на долгое время. В нем содержится огромное количество полезных питательных веществ и микроэлементов, таких как железо, цинк, фосфор, благодаря этому снижается риск анемии, активизируются необходимые клеточные процессы.

При употреблении данного мяса можно удержать стабильный уровень инсулина, так как при дефиците данного гормона в организме человека существует риск развития сахарного диабета, характеризующегося быстрым распадом гликогена. Блюдо из птицы понижает возможность расстройств желудка, что особенно актуально для людей, страдающих от заболеваний ЖКТ. Из-за содержания в индейке огромного количества антиоксидантов, любители данного мяса могут не волноваться о снижении защитного барьера организма. Серьёзным преимуществом продукта является то, что при его употреблении улучшаются сексуальные способности. Если на постоянной основе включить в рацион блюда из данного вида птицы, можно усилить половое влечение.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:50

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