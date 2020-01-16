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Прекращение поддержки Windows 7 принесло выгоду Apple

Прекращение поддержки ОС Windows 7 принесло потенциальную выгоду компании Apple. Отказ Microsoft от одной из версий своей своего продукта повышает в глазах пользователей привлекательность macOS, уверяют специалисты IDC.
Прекращение поддержки Windows 7 принесло выгоду Apple

В соответствии с данными аналитиков, после прекращения поддержки Windows 7 прогнозируется значительный отток пользователей. Ожидается, что в США порядка 13% собственников корпоративных продуктов в рамках распространения соответствующей программной оболочки ПК готовятся использовать продукты в линейке macOS. В количественном выражении число потерянных пользователей составит десятки миллионов, уверены эксперты.

В IDC отмечают, что современные программы в рамках веб-интерфейса могут запускаться на любой платформе, поэтому причин для сохранения работы именно с Windows сегодня нет. В 2016-м появились данные о закупке фирмой IBM порядка 100 тысяч единиц Mac для собственных сотрудников.

Примером является пакет Office, который поставлен в App Store для устройств Mac. Отдельно указывается, что Word, Excel и прочие приложения имеют собственные веб-версии. Поддержка Windows 7 официально прекратилась 14 января. После этого не будут проводиться обновления системы и техподдержка по различным вопросам. В Microsoft заранее советовали обновиться до операционной системы Windows 10.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:37

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