Прекращение поддержки Windows 7 принесло выгоду Apple





В соответствии с данными аналитиков, после прекращения поддержки Windows 7 прогнозируется значительный отток пользователей. Ожидается, что в США порядка 13% собственников корпоративных продуктов в рамках распространения соответствующей программной оболочки ПК готовятся использовать продукты в линейке macOS. В количественном выражении число потерянных пользователей составит десятки миллионов, уверены эксперты.В IDC отмечают, что современные программы в рамках веб-интерфейса могут запускаться на любой платформе, поэтому причин для сохранения работы именно с Windows сегодня нет. В 2016-м появились данные о закупке фирмой IBM порядка 100 тысяч единиц Mac для собственных сотрудников.Примером является пакет Office, который поставлен в App Store для устройств Mac. Отдельно указывается, что Word, Excel и прочие приложения имеют собственные веб-версии. Поддержка Windows 7 официально прекратилась 14 января. После этого не будут проводиться обновления системы и техподдержка по различным вопросам. В Microsoft заранее советовали обновиться до операционной системы Windows 10.