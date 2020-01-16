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Андрей Свиридов расстался с женой после пяти лет брака

Андрей Свиридов расстался с женой после пяти лет брака. В окружении звезды сообщают, что актер очень тяжело перенес разрыв отношений.
Андрей Свиридов расстался с женой после пяти лет брака

Андрей Свиридов, сыгравший охранника Гену в сериале «Универ», прекратил отношения с Апполинарией Бейлик. В окружении звезды говорят о том, что бывшие супруги не общаются уже около полугода. Начало романа было ярким и многообещающим. Свиридов говорил, что безумно влюблен, настроен на крепкий и долгий брак и даже рождение минимум двоих детей, но все получилось несколько иначе.

Журналисты узнали, что чувства близких людей друг к другу просто угасли. Тяжелее всего это сложный период дался артисту. Знакомые рассказали, что за внешней силой скрывается чувствительный и ранимый человек.

Это был второй брак для Андрея Свиридова, первая жена бросила актера практически сразу после завершения его баскетбольной карьеры. На данный момент он успешный актер. Зрителям наиболее запомнились его роли в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:43

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