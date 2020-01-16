Андрей Свиридов расстался с женой после пяти лет брака





Андрей Свиридов, сыгравший охранника Гену в сериале «Универ», прекратил отношения с Апполинарией Бейлик. В окружении звезды говорят о том, что бывшие супруги не общаются уже около полугода. Начало романа было ярким и многообещающим. Свиридов говорил, что безумно влюблен, настроен на крепкий и долгий брак и даже рождение минимум двоих детей, но все получилось несколько иначе.Журналисты узнали, что чувства близких людей друг к другу просто угасли. Тяжелее всего это сложный период дался артисту. Знакомые рассказали, что за внешней силой скрывается чувствительный и ранимый человек.Это был второй брак для Андрея Свиридова, первая жена бросила актера практически сразу после завершения его баскетбольной карьеры. На данный момент он успешный актер. Зрителям наиболее запомнились его роли в сериалах «Универ» и «СашаТаня».