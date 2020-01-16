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Анна Плетнева о смерти Насырова: "Он просто не выдержал испытание славой"

Певица Анна Плетнева озвучила новую версию смерти коллеги Мурата Насырова. Согласно мнению участницы группы “Винтаж”, музыкант не выдержал испытание славой.
Анна Плетнева о смерти Насырова: "Он просто не выдержал испытание славой"

Анна Плетнева отметила, что к известным людям всегда имеется повышенное внимание. Посторонние лица проявляют желание сблизиться со звездой, обнять и подружиться, а среди них немало странных личностей. Как известно, Мурат Насыров скончался 13 лет назад, что Анна Плетнева связала именно с негативным влиянием славы. Певица добавила, что много лет дружила с коллегой, а также намекнула, что он жил с чувством вседозволенности. Таким знаменитостям сложно смириться с угасанием популярности, что в итоге их губит, передает “Вокруг ТВ”.

Сейчас смерть Мурата Насырова связывают с затяжной депрессией, с которой боролся музыкант. Он был чрезвычайно известным в России в начале “нулевых”.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:26

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