Анна Плетнева о смерти Насырова: "Он просто не выдержал испытание славой"





Анна Плетнева отметила, что к известным людям всегда имеется повышенное внимание. Посторонние лица проявляют желание сблизиться со звездой, обнять и подружиться, а среди них немало странных личностей. Как известно, Мурат Насыров скончался 13 лет назад, что Анна Плетнева связала именно с негативным влиянием славы. Певица добавила, что много лет дружила с коллегой, а также намекнула, что он жил с чувством вседозволенности. Таким знаменитостям сложно смириться с угасанием популярности, что в итоге их губит, передает “Вокруг ТВ”.Сейчас смерть Мурата Насырова связывают с затяжной депрессией, с которой боролся музыкант. Он был чрезвычайно известным в России в начале “нулевых”.