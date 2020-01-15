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Звезда «Дом-2» Александра Черно узнала пол своего ребёнка

Участница скандального телевизионного реалти-проект «Дом-2» Александра Черно призналась, что уже знает какого пола будет ее малыш. Теперь она думает, как сообщить любимому супругу Иосифу Оганесяну, кто у них родится.

Звезда «Дом-2» Александра Черно узнала пол своего ребёнка

Всего пару месяцев назад Александра Черно сообщила о том, что находится в положении. Эта новость стала не только для нее, но и для большинства коллег по телестройке полной неожиданностью. Стоит отметить, что участница вместе со своим мужем мечтала о том, что у них будет ребенок. Для этого, девушка даже сидела на диетах, которые, как ей казалось, не помогают. Выяснилось, что главная причина кроется в ее беременности.

Теперь Александра Черно уже задумывается, как сообщить любимому супругу кто у них будет. Она отмечает, что не рассматривает слишком простые и банальные способы, такие как торты или воздушные шарики. Черно хочет сообщить эту новость как-то оригинально.


После подобного заявления фолловеры начали гадать, а на каком же месяце Александра Черно, ведь по их подсчетам у нее должно быть не больше 12-ти недель, а на таком сроке пол точно назвать практически невозможно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:24

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