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Сестра легендарного хоккеиста Валерия Харламова рада, что Козловский сыграл главную роль в «Легенде №17»

Сестра легендарного российского хоккеиста Валерия Харламова в беседе с журналистами рассказала о своей беседе с режиссером спортивной драмы под названием «Легенда №17». Тогда выбор родственницы спортсмена пал на Данилу Козловского, сыгравшего главную роль.
Сестра легендарного хоккеиста Валерия Харламова рада, что Козловский сыграл главную роль в «Легенде №17»

В беседе с журналистами издания «СЭ» Светлана Борисовна рассказала, что Данила Козловский был утвержден на роль ее брата-хоккеиста в фильме, вышедшем на экраны в 2013 году, по ее личной просьбе. Женщина признается, что создатели картины во время отбора актеров пригласили ее принять участие в процессе, но из всех претендентов на эту роль ей понравился только Козловский. Кроме того, сестра спортсмена утверждает, что о своем выборе она ни разу не пожалела, поскольку звезде удалось блистательно сыграть спортсмена и отобразить все характерные для него черты характера.

Также Светлана Борисовна добавила, что ей очень импонирует тот факт, что кроме самого Данилы Козловского одну из центральных ролей в этой ленте сыграл выдающийся по ее убеждению артист Олег Меньшиков.

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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:16

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