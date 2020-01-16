Сестра легендарного хоккеиста Валерия Харламова рада, что Козловский сыграл главную роль в «Легенде №17»





В беседе с журналистами издания «СЭ» Светлана Борисовна рассказала, что Данила Козловский был утвержден на роль ее брата-хоккеиста в фильме, вышедшем на экраны в 2013 году, по ее личной просьбе. Женщина признается, что создатели картины во время отбора актеров пригласили ее принять участие в процессе, но из всех претендентов на эту роль ей понравился только Козловский. Кроме того, сестра спортсмена утверждает, что о своем выборе она ни разу не пожалела, поскольку звезде удалось блистательно сыграть спортсмена и отобразить все характерные для него черты характера.Также Светлана Борисовна добавила, что ей очень импонирует тот факт, что кроме самого Данилы Козловского одну из центральных ролей в этой ленте сыграл выдающийся по ее убеждению артист Олег Меньшиков.