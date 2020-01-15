Экс-супруга звезды «Дом-2» Лёши Самсонова объявила ему войну из-за новой жены





Стоит отметить, что Юлия и Алексей расторгли свой брак ровно год назад. Тогда, суд решил, что мужчина может видеть своего сына по воскресеньям, в то время, когда ему будет более удобно. Сам же Самсонов рассказывает, что бывшая супруга категорически против, чтобы ее ребенок общался с его новой женой Марией, а также ее дочерью. Бывает и такие случаи, когда его не пускают даже на порог дома.Самсонов отметил, что конфликт начался после того, как Щаулина узнала, что он водит сына к себе домой, где тот общается с дочерью новой жены. Алексей подчеркивает, что разница между детьми не большая и вместе им интересно. В пример он приводит тот факт, что его новая жена не запрещает своему бывшему видеться с ребенком, хотя он ушел от нее к любовнице. По словам Алексея, он познакомился с Марией через два месяца после того, как Юлия подала на развод.Также Самсонов отмечает, что сильно на ситуацию влияет и его бывшая теща, которая действует в своих интересах, а не ребенка.