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Экс-супруга звезды «Дом-2» Лёши Самсонова объявила ему войну из-за новой жены

Юлия Щаулина по сути мстит своему экс-супругу. У бывших участников не получается найти общий язык и договориться, как Алексей Самсонов будет видеться со своим ребенком. По решению суда Самсонов имеет право на свидание с сыном в любое удобное для него время и настолько часто, как ему захочется.

Экс-супруга звезды «Дом-2» Лёши Самсонова объявила ему войну из-за новой жены

Стоит отметить, что Юлия и Алексей расторгли свой брак ровно год назад. Тогда, суд решил, что мужчина может видеть своего сына по воскресеньям, в то время, когда ему будет более удобно. Сам же Самсонов рассказывает, что бывшая супруга категорически против, чтобы ее ребенок общался с его новой женой Марией, а также ее дочерью. Бывает и такие случаи, когда его не пускают даже на порог дома.

Самсонов отметил, что конфликт начался после того, как Щаулина узнала, что он водит сына к себе домой, где тот общается с дочерью новой жены. Алексей подчеркивает, что разница между детьми не большая и вместе им интересно. В пример он приводит тот факт, что его новая жена не запрещает своему бывшему видеться с ребенком, хотя он ушел от нее к любовнице. По словам Алексея, он познакомился с Марией через два месяца после того, как Юлия подала на развод.


Также Самсонов отмечает, что сильно на ситуацию влияет и его бывшая теща, которая действует в своих интересах, а не ребенка.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:10

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