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Виктория Бекхэм предпочитает завтракать хлебом, приготовленным по рецепту из Библии

Виктория Бекхэм на своей странице Instagram часто делиться различными секретами красоты и идеальной фигуры. На этот раз дизайнер решила показать, как привести себя быстро в форму после праздников с помощью тостов с хлебом, испеченным по рецепту из Библии.

Виктория Бекхэм предпочла начать год по всем правилам здорового питания. Певица всегда выделялась своей стройностью и чувством стиля, но именно в 2020 году Бекхэм принялась активно пропагандировать ЗОЖ, ведь после праздников поклонники также нуждаются в поддержке для возвращения в привычный рацион. Поэтому модель рассказала о том, что выбирает на завтрак. Меню оказалось очень скромным, однако необычным.

Так, Виктория Бекхэм сделала себе тост с авокадо, который перетерла в пюре и намазала его на хлеб. Бизнес-вумен призналась, что предпочитает покупать не обычный хлеб, а тот, который пекут по рецепту из Библии. Дизайнер отметила, что он принадлежит пророку Иезекиилю. Некоторые врачи-диетологи утверждают, что данный хлеб, который также называют хлебом Иезекииля, является самым полезным в мире. Он готовится из пророщенных зерен пшеницы, ячменя или бобовых. Также в состав может входить чечевица. Медики полагают, что по сравнению с белым хлебом, приготовленным из пшеничной муки, хлеб Иезекииля содержит огромное количество полезных питательных веществ и клетчатки. К тому же, стоимость продукта около 10 долларов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Вчера, 23:00

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