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Ученые обнаружили четыре новых вида паразитических ос, «зомбирующих» пауков

Финские ученые в сотрудничестве со своими коллегами из Бразилии сумели обнаружить четыре новых вида паразитических ос, которые в прямом смысле «зомбируют» пауков. Отмечается, что на жертв эти насекомые имеют особенно жестокие планы, поскольку охотятся на них не просто так.

Как утверждают ученые, самки ос нападают на паука и жалят его, что приводит к временному параличу арахнида, после этого в его спине откладываются яйца. Как только личинки ос вылупляются, они моментально захватывают нервную систему носителя и заставляют его создать особенную паутину, которая напоминает по виду кокон. После этого личинка осы заворачивается в кокон из защитной паутины, сотканной жертвой, чтобы впоследствии окуклиться в уже полноценную взрослую особь, которой и предстоит съесть паука.

Авторы этого открытия подчеркивают, что прежде науке было известно лишь об одиннадцати видах подобных паразитических ос, но теперь их перечень расширен до полутора десятков. Все эти виды обитают лишь в двух регионах планеты: в низменных тропиках Амазонки, а также в тропических лесах Анд.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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