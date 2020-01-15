Телеведущая Ксения Собчак в восторге от грузинского бренда Dalood
Известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз призналась в искренней любви к грузинским дизайнерам. Светскую львицу не оставил равнодушным бренд Dalood.
Стоит отметить, что на изделиях от знаменитого грузинского бренда Dalood Ксения Собчак останавливала свое внимание неоднократно. На этот раз для одного из светских мероприятий Собчак надела черно-белое платье, которое создала Маки Квициани, именно она основатель этой марки. В свое личном Instagram в stories телеведущая сказала спасибо создательнице за "классное платье".
Стоит подчеркнуть, что во многих коллекциях бренда довольно часто присутствует именно два цвета: черный и белый. Скорее всего, такая классика нравится и журналисту Ксении Собчак. В Москве одежда этой марки появилась лишь в 2014, но постепенно начала завоевывать свою любовь у потребителя. Изделия бренда известны вышивкой, которую делают на дениме.
В одежде от Dalood уже появлялись на публике королева Иордании Рания аль-Абдулла, а также модель Кендалл Дженнер. Свое предпочтение этой марке отдает и Ксения Собчак.
Стоит отметить, что на изделиях от знаменитого грузинского бренда Dalood Ксения Собчак останавливала свое внимание неоднократно. На этот раз для одного из светских мероприятий Собчак надела черно-белое платье, которое создала Маки Квициани, именно она основатель этой марки. В свое личном Instagram в stories телеведущая сказала спасибо создательнице за "классное платье".
Стоит подчеркнуть, что во многих коллекциях бренда довольно часто присутствует именно два цвета: черный и белый. Скорее всего, такая классика нравится и журналисту Ксении Собчак. В Москве одежда этой марки появилась лишь в 2014, но постепенно начала завоевывать свою любовь у потребителя. Изделия бренда известны вышивкой, которую делают на дениме.
В одежде от Dalood уже появлялись на публике королева Иордании Рания аль-Абдулла, а также модель Кендалл Дженнер. Свое предпочтение этой марке отдает и Ксения Собчак.