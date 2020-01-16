В Роспотребнадзоре назвали важные правила, касающиеся выбора витаминов в зимний период





Как сообщает пресс-служба ведомства, на данный момент население уже не сталкивается с настолько серьезными проблемами дефицита витаминов, как прежде. Однако многие люди все еще получают недостаточное количество питательных веществ из натуральных продуктов, поэтому восполнять запас они решаются с помощью поливитаминных комплексов или БАДов. При этом отмечается, что структура витаминов, как в таблетках, так и в обычных продуктах ничем не отличается. Несмотря на это, наиболее полезными остаются именно натуральные варианты в необработанных овощах и фруктах. Дело в том, что в таких продуктах содержится намного больше полезных элементов, кроме того, они значительно лучше усваиваются организмом.Эксперты ведомства подчеркивают, что бывают случаи, когда предпочтительнее принимать витамины в таблетированной форме. Это актуально для беременных женщин и кормящих матерей, вегетарианцев, пациентов с нарушениями ЖКТ и граждан, которые заняты тяжелым физическим трудом.По словам специалистов, важно также помнить о том, что у всех витаминов есть суточная норма потребления, а их переизбыток в организме может даже навредить. Наконец, добавляют в Роспотребнадзоре, перед тем, как употреблять те или иные витамины, следует получить консультацию квалифицированного медика.