«На мне костюмчик не хуже сидит»: Ксения Собчак сравнила себя с Джиджи Хадид

Звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак показала необычный образ. Она надела юбку прямого кроя ниже колен, свободного кроя пиджак, дополнив костюм белой рубашкой, а весь образ - туфлями-лодочками черного цвета в белый горошек. В публикации экс-кандидат в президенты отметила, что она, конечно, не модель Джиджи Хадид, однако и на ней образ от Олеси Шиповской выглядит не хуже.Также Ксения Собчак добавила, что звезда мировых подиумов вышла в таком же костюме совсем недавно в свет, а то, что она надела наряды от российского дизайнера четыре раза, можно назвать международным успехом.