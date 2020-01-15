«На мне костюмчик не хуже сидит»: Ксения Собчак сравнила себя с Джиджи Хадид
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram показала новый снимок, где продемонстрировала строгий костюм от российского дизайнера Олеси Шиповской. Супруга Константина Богомолова отметила, что на ней он сидит не хуже, чем на звезде мировых подиумов Джиджи Хадид.
Звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак показала необычный образ. Она надела юбку прямого кроя ниже колен, свободного кроя пиджак, дополнив костюм белой рубашкой, а весь образ - туфлями-лодочками черного цвета в белый горошек. В публикации экс-кандидат в президенты отметила, что она, конечно, не модель Джиджи Хадид, однако и на ней образ от Олеси Шиповской выглядит не хуже.
Также Ксения Собчак добавила, что звезда мировых подиумов вышла в таком же костюме совсем недавно в свет, а то, что она надела наряды от российского дизайнера четыре раза, можно назвать международным успехом.
Звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак показала необычный образ. Она надела юбку прямого кроя ниже колен, свободного кроя пиджак, дополнив костюм белой рубашкой, а весь образ - туфлями-лодочками черного цвета в белый горошек. В публикации экс-кандидат в президенты отметила, что она, конечно, не модель Джиджи Хадид, однако и на ней образ от Олеси Шиповской выглядит не хуже.
Также Ксения Собчак добавила, что звезда мировых подиумов вышла в таком же костюме совсем недавно в свет, а то, что она надела наряды от российского дизайнера четыре раза, можно назвать международным успехом.