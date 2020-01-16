В Мехико археологи обнаружили золото, которое принадлежало ацтекам
В Мехико во время стройки на территории парка Алмедо был найден золотой слиток весом 1,93 кг. Много лет его происхождение было неизвестным. Однако благодаря исследованию учёных стало известно, что золото принадлежит ацтекам.
8 ноября 1519 года Кортес захватил столицу ацтеков и пленил их правителя, при этом присвоив всё его золото. Через несколько месяцев его армии пришлось поспешно покинуть город. Ученые уверены, что слиток потерял кто-то из армии Эрнана Кортеса 30 июня 1520 года. Для истории эта дата получила название «Ночь печали». В июне 1520 года Кортесу сообщили о том, что губернатор Испании выслал отряд солдат за ним. Он оставил лейтенанта командовать вместо себя и пошел с армией, чтобы воевать с соотечественниками.
Командующий боялся, что ацтеки решат напасть на него, и убил представителей знати. Последней каплей, которая спровоцировала сопротивление народа, оказалось убийство правителя ацтеков. Из-за этого испанцам пришлось обороняться от нападений. Испанские завоеватели решили уходить из Теночтитлана. Вполне возможно, именно тогда золото выпало в ацтекский альтепетль, где о нём забыли почти на 5 столетий. Изучение с помощью рентгеновских лучей определило, что слиток соответствует и прочим изделиям той эпохи. По словам археологов, артефакт является основным свидетельством трагедии «Ночи печали».
8 ноября 1519 года Кортес захватил столицу ацтеков и пленил их правителя, при этом присвоив всё его золото. Через несколько месяцев его армии пришлось поспешно покинуть город. Ученые уверены, что слиток потерял кто-то из армии Эрнана Кортеса 30 июня 1520 года. Для истории эта дата получила название «Ночь печали». В июне 1520 года Кортесу сообщили о том, что губернатор Испании выслал отряд солдат за ним. Он оставил лейтенанта командовать вместо себя и пошел с армией, чтобы воевать с соотечественниками.
Командующий боялся, что ацтеки решат напасть на него, и убил представителей знати. Последней каплей, которая спровоцировала сопротивление народа, оказалось убийство правителя ацтеков. Из-за этого испанцам пришлось обороняться от нападений. Испанские завоеватели решили уходить из Теночтитлана. Вполне возможно, именно тогда золото выпало в ацтекский альтепетль, где о нём забыли почти на 5 столетий. Изучение с помощью рентгеновских лучей определило, что слиток соответствует и прочим изделиям той эпохи. По словам археологов, артефакт является основным свидетельством трагедии «Ночи печали».
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00