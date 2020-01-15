Известная телеведущая Ксения Собчак вышла из себя, узнав об отставке правительства





Узнав об этом, светская львица Ксения Собчак незамедлительно опубликовала новость в своём профиле Telegram. «Ох, что творится»: эмоционально отреагировала телеведущая на данное событие и попросила своих подписчиков принять участие в опросе, в котором она предложила проголосовать за кандидатуры тех министров, которых люди хотели бы видеть в новом правительстве.Напомним, что после завершения ежегодного обращения Владимира Путина, глава правительства Дмитрий Медведев сказал, что будет правильным решением, если правительство во главе с ним уйдёт в отставку, сославшись на 117-ю статью Конституции РФ. При этом президент получит полную свободу в формировании состава нового правительства.