"Не уподобляйтесь Бузовой": Нюшу раскритиковали за откровенные снимки с отдыха на Бали

"Нахождение на природе успокаивает ум и останавливает поток мыслей – позволяет сконцентрироваться на внутреннем мире и услышать свой внутренний голос...", – написала исполнительница.

Нюша вместе с мужем отправилась на курорт, откуда делится красочными фото и видео с пляжа. Недавно она опубликовала несколько снимков, где предстала в бежевом купальнике, подчеркивающем ее формы. Тем не менее, если фигура певицы привела фанатов в восторг, то ее позы для фото им явно не понравились.Помимо комплиментов о красоте, Нюше написали и несколько замечаний. Так, поклонники сочли ее позы для фото и высказывание под ними явно несоответствующими друг другу, а некоторые и вовсе отметили, что "человечество эволюционировало, и не стоит уподобляться Ольге Бузовой". Несмотря на замечания, публикация певицы за считанные часы набрала множество лайков и комментариев.