АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Участница проекта "Дом-2" Таня Строкова «сдула» губы и сделала лицо более миловидными

Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова обратилась в элитную клинику VIP Clinic, чтобы с помощью косметологических процедур сделать свое лицо более миловидным. Брюнетка "сдула" свои губы, а затем увеличила их снова с помощью гиалуроновой кислоты.
Участница проекта "Дом-2" Таня Строкова «сдула» губы и сделала лицо более миловидными

За помощью звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова обратилась к известному косметологу Екатерине Круглик. Сначала девушке вкололи в губы специальный антидот, так как пациентка не знала, какой препарат применяли для их увеличения до этого. Специалист объяснила, что кислоту другой фирмы применять нельзя.

Когда срок истек, Татьяне Строковой сделали более пухлые губы, но при этом их форма осталась естественной. С помощью ботулотоксина брюнетке убрали мимические морщины и лицо стало в целом более миловидным. Как отметила в итоге звезда проекта "Дом-2", результатом она полностью довольна.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участница проекта "Дом-2" Таня Строкова «сдула» губы и сделала лицо более…
Телеведущая Ксения Собчак в восторге от грузинского бренда…
Звезда «Дом-2» Александра Черно узнала пол своего…
Экс-супруга звезды «Дом-2» Лёши Самсонова объявила ему войну из-за новой…
«На мне костюмчик не хуже сидит»: Ксения Собчак сравнила себя с Джиджи…
"Не уподобляйтесь Бузовой": Нюшу раскритиковали за откровенные снимки с отдыха на…
В Instagram Алёна Рапунцель вспомнила про Романа…
Известная телеведущая Ксения Собчак вышла из себя, узнав об отставке…
Звезда "Дома-2" Майя Донцова на общей кухне засветила беременный…
Карьера телеведущего Влада Кадони может закончиться из-за Ольги…
«Тяжело заболел»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о проблемах со здоровьем после курьеза в туалете…
Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров поставил бестактного поклонника на…
«Новым премьером России будет Алексей Кудрин»: Андрей Разин сделал неожиданное…
"Ты знаешь, что мы расстались?": Ольга Бузова и Давид Манукян ответили на слухи о расставании новым…
Отец Децла требует провести ДНК-тест на родство с внуком…
Ирина Пегова очаровала поклонников архивным фото из…
«Грядет бэби-бум»: Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание…
Звезда фильмов «Очень страшное кино» Анна Фэрис в третий раз выходит…
Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя…
Начались продажи первого минивэна…
"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли…
Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной…
Сплошной Ливерпуль: УЕФА назвала символическую сборную 2019…
В России завершились продажи кроссовера Chery Tiggo…
Звезда «Дом-2» Леша Кудряшов о примирении с Настей Балинской: «Хочу завоевать её…
Отец Меган Маркл выступит против своей дочери в…
От слов к делу: Как Сергей Гапликов способствует развитию…
Microsoft создала ноутбук на солнечных…
Просмотреть все новости