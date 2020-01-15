Участница проекта "Дом-2" Таня Строкова «сдула» губы и сделала лицо более миловидными





За помощью звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова обратилась к известному косметологу Екатерине Круглик. Сначала девушке вкололи в губы специальный антидот, так как пациентка не знала, какой препарат применяли для их увеличения до этого. Специалист объяснила, что кислоту другой фирмы применять нельзя.Когда срок истек, Татьяне Строковой сделали более пухлые губы, но при этом их форма осталась естественной. С помощью ботулотоксина брюнетке убрали мимические морщины и лицо стало в целом более миловидным. Как отметила в итоге звезда проекта "Дом-2", результатом она полностью довольна.