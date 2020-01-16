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Будущий флагман Samsung Galaxy S20+ впервые показали на видео

Чего действительно не отнимать у южнокорейской компании Samsung – так это умения удивлять поклонников. Очередным доказательством тому стала публикация в Сети инсайдерского видео, на котором впервые показан будущий флагман бренда – смартфон Samsung Galaxy S20+.
Будущий флагман Samsung Galaxy S20+ впервые показали на видео

По некоторым данным, официальный анонс серии флагманских телефонов Samsung Galaxy серии S20 и S20+ производитель представит только 11 февраля 2020 года. Однако отдельные подробности о грядущих дебютантах постепенно появляются в Сети уже давно. К примеру, совсем недавно были опубликованы живые фото грядущего смартфона от Samsung, а теперь появилось и первое живое фото нового флагмана, на котором видны некоторые подробности.

Кроме того, по некоторым данным, дисплей новинки будет иметь нестандартное по нынешним меркам соотношение сторон 20:9 и получит разрешение 1440р. Эксперты также предполагают, что диагональ экрана новинки составит 6,7 дюйма.

При этом в линейке «галактических» смартфонов появится и новая версия с еще большей диагональю экрана – речь идет о модели Samsung Galaxy S20 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем, что непривычно даже для актуальных стандартов на рынке мобильной электроники.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00

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