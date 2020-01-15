В Instagram Алёна Рапунцель вспомнила про Романа Макеева





Многие были уверены, что Алена Рапунель отправляется в родной Владивосток специально, чтобы найти себе нового ухажера. Найти новую любовь она загадывала в новогоднюю ночь. Тем не менее, идея потерпела фиаско. Вернулась участница оттуда одна. Скорее всего, никто просто не захотел ради Алены связывать свою жизнь с телестройкой. Звезда вспомнила, что у нее есть Роман Макеев, которого девушка ранее сама попросила уйти с проекта.Выяснилось, что Алена Рапунцель постоянно следит за Романом Макеевым в социальных сетях, а также комментирует его публикации. Под одним из постов участница оставила сразу несколько смайликов. Теперь поклонники не исключают, что она может вновь взяться за старое и попросить вернуться Романа Макеева к ней в «Дом-2».Напомним, что Роман Макеев ранее ради Алены Рапунцель оставил свою жену Диану,а также сына и отправился к любимой на телестройку, но в итоге их пара распалась.