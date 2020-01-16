Россияне массово пересаживаются на модели производителей из КНР





Вообще, динамика продаж представителей китайского автопрома в последнее время не может не впечатлять. И если российский автомобильный рынок в 2019 году в целом просел на 2,3%, то продажи моделей китайских марок, напротив, выросли на 12,6%. Так, компания Changan нарастила объем продаж своих автомобилей россиянам на 86% по сравнению с 2018 годом. Еще больше выросли российские продажи марок Haval (282%) и Geely (186%). И этот прирост обеспечен не только благодаря близости производственной базы, но и постоянной работе, направленной на расширение присутствия марок в стране через новые дилерские центры.Она действительно приносит результаты, что отчетливо просматривается на примере все той же компании Haval, которая впервые за все время присутствия на отечественном автомобильном рынке сумела завоевать звание самой популярной китайской марки среди россиян.