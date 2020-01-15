Звезда "Дома-2" Майя Донцова на общей кухне засветила беременный живот
Звезда проекта "Дом-2" Майя Донцова каждый раз отвечает на подозрения в беременности, отрицая, что она вскоре станет мамой. Тем не менее, внимательные зрители находят все больше аргументов и доказательств для своих догадок.
Многие заметили, что в последнее время Майя Донцова стала носить вещи over-size, тем самым скрывая увеличившийся живот и уже не тонкую талию. Однако сама девушка от вопросов о беременности старается всячески уходить или же отрицает "интересное положение". Тем не менее, не так давно супруга Алексея Купина засветила довольно большой живот на общей кухне.
Майя Донцова встала не совсем удачно, из-за чего подозрения о том, что супруги ждут малыша, подтвердились. Глядя на уже большой живот, можно предположить, что матерью она станет в скором будущем.
Многие заметили, что в последнее время Майя Донцова стала носить вещи over-size, тем самым скрывая увеличившийся живот и уже не тонкую талию. Однако сама девушка от вопросов о беременности старается всячески уходить или же отрицает "интересное положение". Тем не менее, не так давно супруга Алексея Купина засветила довольно большой живот на общей кухне.
Майя Донцова встала не совсем удачно, из-за чего подозрения о том, что супруги ждут малыша, подтвердились. Глядя на уже большой живот, можно предположить, что матерью она станет в скором будущем.