Карьера телеведущего Влада Кадони может закончиться из-за Ольги Бузовой





В Сети появились сведения, якобы Ольга Бузова даже поставила организаторам проекта "Дом-2"жесткие условия, пригрозив и вовсе уйти, если они не примут дополнительное требование. Телеведущий и коллега певицы Кадони, тем не менее, давно мало кому нравится из участников реалити-шоу, ведь он часто критикует новичков, используя в том числе и нецензурную лексику.Пока Ольга Бузова в компании своего возлюбленного Давида Манукяна отдыхает в самом дорогом отеле в Таиланде. Показывая виллу, исполнительница отметила, что вся организация отдыха для нее и избранника остается на ней. Бузова выбирает завтраки и обеды, организовывает развлекательную программу.