«Тяжело заболел»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о проблемах со здоровьем после курьеза в туалете самолета





Еще в конце ноября минувшего года с музыкантом случился настоящий курьез – его засосало в унитаз на борту самолета, совершавшего рейс из Казани в Москву. Из-за своих крупных габаритов он так и не смог выбраться отсюда самостоятельно при снижении лайнера, поэтому помогать ему выбраться из «туалетного плена» помогали посторонние. Позднее Затравкин отмечал, что эта ситуация его не сильно расстраивает, а на шуточки в свой адрес он просто не обращает внимание, однако, как оказалось, все не так просто. В своем недавнем интервью сын Сафронова все-таки признался, что травля, которую ему устроили в Сети после этого инцидента, негативно отразилась на состоянии его здоровья., - признался артист.Впрочем, позднее Лука Затравкин поспешил успокоить переживающих за его судьбу поклонников. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, пусть и не выздоровел полностью., - приводит слова музыканта портал «СтарХит».