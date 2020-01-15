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«Тяжело заболел»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о проблемах со здоровьем после курьеза в туалете самолета

После комичного инцидента, произошедшего на борту самолета, сын известного российского художника Никаса Сафронова – музыкант Лука Затравкин, - столкнулся с нападками и шутками в Сети. Из-за этого молодой человек сильно разнервничался и на фоне стресса сильно заболел.
«Тяжело заболел»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о проблемах со здоровьем после курьеза в туалете самолета

Еще в конце ноября минувшего года с музыкантом случился настоящий курьез – его засосало в унитаз на борту самолета, совершавшего рейс из Казани в Москву. Из-за своих крупных габаритов он так и не смог выбраться отсюда самостоятельно при снижении лайнера, поэтому помогать ему выбраться из «туалетного плена» помогали посторонние. Позднее Затравкин отмечал, что эта ситуация его не сильно расстраивает, а на шуточки в свой адрес он просто не обращает внимание, однако, как оказалось, все не так просто. В своем недавнем интервью сын Сафронова все-таки признался, что травля, которую ему устроили в Сети после этого инцидента, негативно отразилась на состоянии его здоровья. «После того случая, который вызвал сильный общественный резонанс, я тяжело заболел. Стрессовая ситуация и сильные переживания ослабили иммунитет. Я больше 20 дней лежал в больнице и принимал антибиотики», - признался артист.

Впрочем, позднее Лука Затравкин поспешил успокоить переживающих за его судьбу поклонников. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, пусть и не выздоровел полностью. «Решил сменить обстановку и на несколько недель улететь в теплые края», - приводит слова музыканта портал «СтарХит».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:24

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