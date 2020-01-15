"Ты знаешь, что мы расстались?": Ольга Бузова и Давид Манукян ответили на слухи о расставании новым видео





Так, в кадре блогер Давид Манукян обратился к Ольге Бузовой и поинтересовался, знает ли избранница, что они расстались. Певица рассмеялась в ответ, а ее избранник отметил, что в пабликах говорят о разрыве звезд. Телеведущая в свою очередь, добавила: "Что-то незаметно", а затем она и блогер страстно поцеловались.Примечательно, что Ольга Бузова и Давид Манукян отправились в Таиланд сразу после того, как отдохнули в Куршевеле, во Франции влюбленные вместе встретили Новый год. Блогер преподнес избраннице в качестве подарка браслет от известной компании, стоимостью около 500 тысяч рублей. Бузова же подарила возлюбленному брендовые очки.