Слоны и саблезубые кошки: Ученые назвали обитателей пещеры «Таврида»





Также в знаменитой пещере обнаружены останки медведей, фрагменты костей и черепов быков, лошадей и других животных. Сам объект, ставшим бесценной исторической находкой, был выявлен два года назад, во время строительства трассы, по имени которой и назвали пещеру. Тогда, летом 2019-го, случайно нашли своеобразный «колодец», опускавшийся в подземную галерею длиной в 1,5 километра. В ней исследователи, прибывшие к месту находки, обнаружили останки доисторических животных, населявших территорию современного Крыма. Всего из глубин пещеры было поднято порядка 250 килограммов костных элементов древних обитателей данного региона. Вход, найденный позже, скрыт под слоем грунта толщиной в пять метров. Специалисты Крымского Федерального Университета определили вид млекопитающих, чьи костные фрагменты стали открытием «Тавриды».Это шесть или семь древних слонов, три саблезубых представителя кошачьих, два разных вида волка и лисов, а также три, либо четыре медведя. Пещера превращена усилиями экспертов в экспозицию, в которой посетителей ждут голограммы с изображениями доисторических представителей фауны полуострова, на территории которого тысячелетия назад была зона саванн. Потому в глубинах грунта и горных насыпях еще могут находиться множество останков носорогов, антилоп, большерогих оленей и нескольких разновидностей медведей. Их необходимо будет искать возле некогда существующих рек и других водоемов. Так, среди выявленных животных есть медведь Денингера, а также предки бурого хищника, а один из найденных саблезубых тигров оказался детенышем, у которого даже сохранились молочные зубы. Этого котенка гомотерия ученые назвали Котенком Тавриком, однако сейчас в научном мире даже возник спор, к какому виду саблезубых кошек он принадлежал. Таила пещера и останки возможного потомка современных африканских быков ватусси Leptobos, и мелкого бизона.Наибольшее же количество костей принадлежит лошадям, потомкам ныне населяющих Африку зебр, и более крупных их видов. Большой интерес вызвала находка бедра Pachystruthio dmanisensis - гигантского страуса. Вес наиболее крупной нелетающей птицы Евразии достигал порядка 450 килограммов при росте свыше 3,5 метра. Это в три раза крупнее современных видов страуса. «Тавриду» внесли в «Атлас пещер России», который вскоре будет переиздан. Возраст представителей фауны, найденных в ней, больше 1,5 миллиона лет. Подобные находки уже ранее совершались в Южной Европе, в Турции и на Кавказе. Далее спелеологи и биологи планируют более глубоко изучить материалы, применив методы томографии и изотопии костных останков, что даст возможность точнее установить их возраст.