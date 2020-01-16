Китайские археологи нашли на древнем судне «Наньхай-1» 143 тысяч артефактов





Исследование морского транспорта времен династии Сун длилось много лет, но уже близится к завершению. На данный момент учёные изучают объекты, которые были найдены в последних каютах. Археологи предполагают, что общее количество артефактов может быть намного больше вышеуказанного числа. Среди них есть изделия из фарфора, драгоценных металлов, меди и железа, а также монеты. Были найдены предметы из бамбука и дерева, покрытые лаком, останки флоры и фауны. Фрагмент корпуса в длину составляет 22,1 м, в ширину — 9,35 м. Учёные полагают, что судно является лучшим образцом торгового водного транспорта древности. Объект находится в Гуандунском музее морского Шелкового пути города Янцзян.