АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Китайские археологи нашли на древнем судне «Наньхай-1» 143 тысяч артефактов

Китайские археологи сделали новое открытие во время исследования древнего судна «Наньхай-1». Они нашли на нем 143 тысяч артефактов.

Исследование морского транспорта времен династии Сун длилось много лет, но уже близится к завершению. На данный момент учёные изучают объекты, которые были найдены в последних каютах. Археологи предполагают, что общее количество артефактов может быть намного больше вышеуказанного числа. Среди них есть изделия из фарфора, драгоценных металлов, меди и железа, а также монеты. Были найдены предметы из бамбука и дерева, покрытые лаком, останки флоры и фауны. Фрагмент корпуса в длину составляет 22,1 м, в ширину — 9,35 м. Учёные полагают, что судно является лучшим образцом торгового водного транспорта древности. Объект находится в Гуандунском музее морского Шелкового пути города Янцзян.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские археологи нашли на древнем судне «Наньхай-1» 143 тысяч…
Врач Мохсен аль-Нади рассказал о продуктах, которые уничтожают опасные кишечные…
Виктория Бекхэм предпочитает завтракать хлебом, приготовленным по рецепту из…
Участница проекта "Дом-2" Таня Строкова «сдула» губы и сделала лицо более…
Телеведущая Ксения Собчак в восторге от грузинского бренда…
Звезда «Дом-2» Александра Черно узнала пол своего…
Экс-супруга звезды «Дом-2» Лёши Самсонова объявила ему войну из-за новой…
«На мне костюмчик не хуже сидит»: Ксения Собчак сравнила себя с Джиджи…
"Не уподобляйтесь Бузовой": Нюшу раскритиковали за откровенные снимки с отдыха на…
В Instagram Алёна Рапунцель вспомнила про Романа…
Известная телеведущая Ксения Собчак вышла из себя, узнав об отставке…
Звезда "Дома-2" Майя Донцова на общей кухне засветила беременный…
Карьера телеведущего Влада Кадони может закончиться из-за Ольги…
«Тяжело заболел»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о проблемах со здоровьем после курьеза в туалете…
Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров поставил бестактного поклонника на…
«Новым премьером России будет Алексей Кудрин»: Андрей Разин сделал неожиданное…
"Ты знаешь, что мы расстались?": Ольга Бузова и Давид Манукян ответили на слухи о расставании новым…
Отец Децла требует провести ДНК-тест на родство с внуком…
Ирина Пегова очаровала поклонников архивным фото из…
«Грядет бэби-бум»: Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание…
Звезда фильмов «Очень страшное кино» Анна Фэрис в третий раз выходит…
Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя…
Начались продажи первого минивэна…
"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли…
Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной…
Сплошной Ливерпуль: УЕФА назвала символическую сборную 2019…
В России завершились продажи кроссовера Chery Tiggo…
Звезда «Дом-2» Леша Кудряшов о примирении с Настей Балинской: «Хочу завоевать её…
Просмотреть все новости