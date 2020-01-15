Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров поставил бестактного поклонника на место

Все началось с того, что звезда популярного сериала «Кухня» вместе со своей супругой Ольгой Васильевой решили записать небольшое забавное видео, пока находились в зале ожидания аэропорта. В кадре супруги спели веселую песенку, после чего поклонники буквально засыпали артиста вопросами, поэтому Назарову пришлось устроить настоящий марафон, отвечая на их комментарии. Более того, во время этого импровизированного общения актер даже раскрыл несколько интересных фактов о себе. К примеру, звезда совсем не любит готовить, в отличие от его персонажа из популярного сериала. Зато, как признался Назаров, он иногда смотрит фильмы со своим участием, пусть и не для развлечения, а для проведения своего рода работы над ошибками.Нашлись среди комментаторов и те, кто решил проявить бестактность по отношению к артисту.- написал один из фанатов, намекнувший на то, что Дмитрий Назаров заметно постарел. В ответ на это артист написал небольшой стих, в котором назвал собеседника «глупым и бестактным», сумев культурно поставить его на место.