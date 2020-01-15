АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.42 USD 61.41
Курс валют на 15.01.2020

Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров поставил бестактного поклонника на место

Известный российский актер Дмитрий Назаров решил ответить на вопросы своих поклонников в социальной сети Instagram. Среди прочего, ему даже пришлось заочно поспорить с одним из фанатов, тактично поставив на место.
Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров поставил бестактного поклонника на место

Все началось с того, что звезда популярного сериала «Кухня» вместе со своей супругой Ольгой Васильевой решили записать небольшое забавное видео, пока находились в зале ожидания аэропорта. В кадре супруги спели веселую песенку, после чего поклонники буквально засыпали артиста вопросами, поэтому Назарову пришлось устроить настоящий марафон, отвечая на их комментарии. Более того, во время этого импровизированного общения актер даже раскрыл несколько интересных фактов о себе. К примеру, звезда совсем не любит готовить, в отличие от его персонажа из популярного сериала. Зато, как признался Назаров, он иногда смотрит фильмы со своим участием, пусть и не для развлечения, а для проведения своего рода работы над ошибками.

Нашлись среди комментаторов и те, кто решил проявить бестактность по отношению к артисту. «Куда летит время, вроде еще недавно Шеф был совсем молодым, а теперь…» - написал один из фанатов, намекнувший на то, что Дмитрий Назаров заметно постарел. В ответ на это артист написал небольшой стих, в котором назвал собеседника «глупым и бестактным», сумев культурно поставить его на место.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-супруга звезды «Дом-2» Лёши Самсонова объявила ему войну из-за новой…
«На мне костюмчик не хуже сидит»: Ксения Собчак сравнила себя с Джиджи…
"Не уподобляйтесь Бузовой": Нюшу раскритиковали за откровенные снимки с отдыха на…
В Instagram Алёна Рапунцель вспомнила про Романа…
Известная телеведущая Ксения Собчак вышла из себя, узнав об отставке…
Звезда "Дома-2" Майя Донцова на общей кухне засветила беременный…
Карьера телеведущего Влада Кадони может закончиться из-за Ольги…
«Тяжело заболел»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о проблемах со здоровьем после курьеза в туалете…
Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров поставил бестактного поклонника на…
«Новым премьером России будет Алексей Кудрин»: Андрей Разин сделал неожиданное…
"Ты знаешь, что мы расстались?": Ольга Бузова и Давид Манукян ответили на слухи о расставании новым…
Отец Децла требует провести ДНК-тест на родство с внуком…
Ирина Пегова очаровала поклонников архивным фото из…
«Грядет бэби-бум»: Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание…
Звезда фильмов «Очень страшное кино» Анна Фэрис в третий раз выходит…
Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя…
Начались продажи первого минивэна…
"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли…
Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной…
Сплошной Ливерпуль: УЕФА назвала символическую сборную 2019…
В России завершились продажи кроссовера Chery Tiggo…
Звезда «Дом-2» Леша Кудряшов о примирении с Настей Балинской: «Хочу завоевать её…
Отец Меган Маркл выступит против своей дочери в…
От слов к делу: Как Сергей Гапликов способствует развитию…
Microsoft создала ноутбук на солнечных…
Легкие травяные отвары помогут человеку быстро очистить организм от…
Microsoft выпустила последнее обновление в жизненном цикле ОС Windows…
Мария Машкова показала дочерей с розовым и синими цветом…
Просмотреть все новости