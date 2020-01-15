«Грядет бэби-бум»: Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание Путина





Особенно известную телеведущую, как и большинство других зрителей, поразила новость об изменении по выплате материнского капитала. Дело в том, что теперь и за первенца в семье будут начислять 466 тыс. рублей, а при рождении второго ребёнка выплатят 616 тыс. рублей., прокомментировала Собчак в Telegram. При этом звезда обратила своё внимание на выражении лица Силуанова, который, после слов президента об увеличении выплат из бюджета выглядел так, как будто готов был заплакать.Не осталось без внимания светской львицы и предложение частично изменить Конституцию РФ, а так же ввести запрет на получение иностранного гражданства со стороны глав субъектов РФ, членов правительства и судей.- отметила Собчак.