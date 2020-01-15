«Грядет бэби-бум»: Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание Путина
Сегодня состоялось очередное обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. После послания президента журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала самые яркие моменты выступления.
Особенно известную телеведущую, как и большинство других зрителей, поразила новость об изменении по выплате материнского капитала. Дело в том, что теперь и за первенца в семье будут начислять 466 тыс. рублей, а при рождении второго ребёнка выплатят 616 тыс. рублей. «Чувствую, грядёт бэби-бум», прокомментировала Собчак в Telegram. При этом звезда обратила своё внимание на выражении лица Силуанова, который, после слов президента об увеличении выплат из бюджета выглядел так, как будто готов был заплакать.
Не осталось без внимания светской львицы и предложение частично изменить Конституцию РФ, а так же ввести запрет на получение иностранного гражданства со стороны глав субъектов РФ, членов правительства и судей. «Вот кто-то сейчас нервно заёрзал в своём кресле» - отметила Собчак.
Особенно известную телеведущую, как и большинство других зрителей, поразила новость об изменении по выплате материнского капитала. Дело в том, что теперь и за первенца в семье будут начислять 466 тыс. рублей, а при рождении второго ребёнка выплатят 616 тыс. рублей. «Чувствую, грядёт бэби-бум», прокомментировала Собчак в Telegram. При этом звезда обратила своё внимание на выражении лица Силуанова, который, после слов президента об увеличении выплат из бюджета выглядел так, как будто готов был заплакать.
Не осталось без внимания светской львицы и предложение частично изменить Конституцию РФ, а так же ввести запрет на получение иностранного гражданства со стороны глав субъектов РФ, членов правительства и судей. «Вот кто-то сейчас нервно заёрзал в своём кресле» - отметила Собчак.