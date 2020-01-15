«Новым премьером России будет Алексей Кудрин»: Андрей Разин сделал неожиданное заявление

Судя по всему, Разин просто не смог удержаться от того, чтобы не озвучить собственный прогноз о том, кто станет следующим главой российского правительства. Тем более, у продюсера есть довольно солидный политический опыт., - написал он в социальной сети Instagram.Впрочем, многочисленные пользователи на этот прогноз основателя группы «Ласковый май» почти никак не отреагировали. Более того, можно предположить, что это высказывание быстро померкнет на фоне известий о том, что президент России Владимир Путин уже внес свою кандидатуру на должность премьер-министра, и это вовсе не Кудрин. Как выяснилось, доверить миссию возглавлять Кабмин президент готов нынешнем главе ФНС России Михаилу Мишустину.