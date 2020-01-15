«Новым премьером России будет Алексей Кудрин»: Андрей Разин сделал неожиданное заявление
Известный музыкальный продюсер Андрей Разин уже давно ушел из политики, а потому его заявление, сделанное сразу же после первых новостей об отставке правительства Дмитрия Медведева, выглядит несколько неожиданным. По мнению музыканта, следующим премьером России станет нынешний глава СП Алексей Кудрин.
Судя по всему, Разин просто не смог удержаться от того, чтобы не озвучить собственный прогноз о том, кто станет следующим главой российского правительства. Тем более, у продюсера есть довольно солидный политический опыт. «Предполагаю, что новым премьером России станет Алексей Кудрин. Поскольку более пробивного и сильного человека для страны сложно найти», - написал он в социальной сети Instagram.
Впрочем, многочисленные пользователи на этот прогноз основателя группы «Ласковый май» почти никак не отреагировали. Более того, можно предположить, что это высказывание быстро померкнет на фоне известий о том, что президент России Владимир Путин уже внес свою кандидатуру на должность премьер-министра, и это вовсе не Кудрин. Как выяснилось, доверить миссию возглавлять Кабмин президент готов нынешнем главе ФНС России Михаилу Мишустину.
Судя по всему, Разин просто не смог удержаться от того, чтобы не озвучить собственный прогноз о том, кто станет следующим главой российского правительства. Тем более, у продюсера есть довольно солидный политический опыт. «Предполагаю, что новым премьером России станет Алексей Кудрин. Поскольку более пробивного и сильного человека для страны сложно найти», - написал он в социальной сети Instagram.
Впрочем, многочисленные пользователи на этот прогноз основателя группы «Ласковый май» почти никак не отреагировали. Более того, можно предположить, что это высказывание быстро померкнет на фоне известий о том, что президент России Владимир Путин уже внес свою кандидатуру на должность премьер-министра, и это вовсе не Кудрин. Как выяснилось, доверить миссию возглавлять Кабмин президент готов нынешнем главе ФНС России Михаилу Мишустину.
ШоуБиз
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:11