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Врач Мохсен аль-Нади рассказал о продуктах, которые уничтожают опасные кишечные глисты

Врач Мохсен аль-Нади составил список продуктов-убийц опасных кишечных глистов. По его словам, применение в рационе имбиря позволит обезопасить организм от вредных паразитов.

Глисты, гельминты – общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы. Симптомами присутствия паразитов в организме могут быть резкое снижение веса, потеря аппетита, кожная сыпь, ощущение боли, которая локализуется в области пупка либо правого подреберья, высокая температура тела до 38 градусов, усталость, постоянное состояние сонливости, нарушение сна. Медик утверждает, что продукты, которые он перечислил, убивающие паразитов в организме, могут использоваться в качестве профилактики. На первом месте стоит имбирь, который отлично справляется с гельминтами меньше чем за сутки.

Для выведения паразитических червей подходят также семена тыквы, которые смешиваются с молоком и употребляются на ночь, а на утро выпивают напиток на основе касторового масла. Врач рекомендует смешать мёд с тимьяном, так как данное средство по действию более щадящее. Не нужно забывать и про куркуму, в которой содержится несколько соединений, имеющих антипаразитарный эффект. По словам медика, гвоздика может избавить от всех видов червей благодаря доступу к ДНК. Он также обращает внимание на ромашковый настой, который необходимо настаивать около 30 минут, добавив к нему ложку оливкового масла.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:00

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