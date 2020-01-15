Ирина Пегова очаровала поклонников архивным фото из детства

На представленном черно-белом сюжете Пегова запечатлена в образе типичной советской девочки: вытянутые на коленках колготки, короткая юбочка поверх них, кофточка на змейке. Причем, в подписи к этой публикации актриса призналась, что это одна из самых ее любимых детских фотографий. Оценили кадр многочисленные подписчики артистки, которые сразу же обратили внимание, что у взрослой Ирины Пеговой сохранились некоторые общие черты с той внешностью, которая была у нее в далеком детстве., - написал кто-то из комментаторов. Некоторые из подписчиков артистки отметили, что по той девочке из далекого прошлого и не скажешь, насколько талантливой и характерной артисткой она вырастет.