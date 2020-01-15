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Ирина Пегова очаровала поклонников архивным фото из детства

Известная российская актриса Ирина Пегова решила порадовать своих поклонников и опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram архивный снимок из далекого детства. Фанаты сразу же были очарованы кадром юной звезды и отметили, что на себя 41-летнюю она была похожа еще тогда.
Ирина Пегова очаровала поклонников архивным фото из детства

На представленном черно-белом сюжете Пегова запечатлена в образе типичной советской девочки: вытянутые на коленках колготки, короткая юбочка поверх них, кофточка на змейке. Причем, в подписи к этой публикации актриса призналась, что это одна из самых ее любимых детских фотографий. Оценили кадр многочисленные подписчики артистки, которые сразу же обратили внимание, что у взрослой Ирины Пеговой сохранились некоторые общие черты с той внешностью, которая была у нее в далеком детстве.

«Все такая же задорная и очаровательная улыбка», - написал кто-то из комментаторов. Некоторые из подписчиков артистки отметили, что по той девочке из далекого прошлого и не скажешь, насколько талантливой и характерной артисткой она вырастет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:53

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