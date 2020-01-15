От слов к делу: Как Сергей Гапликов способствует развитию Коми

Чем занимается Сергей Гапликов в качестве главы Коми

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С ноября 2000 года Гапликов начал работать в Минэкономразвития РФ, где изначально был консультантом, но в итоге дорос до заместителя руководителя департамента стран ЕС. С 2004 года он был главой правительства Чувашии. В 2010 году перешел на должность замглавы аппарата правительства РФ, а в 2011 начал управлять государственной корпорацией «Олимпстрой». ИО главы Коми Гапликов был назначен в 2015 году, но спустя примерно год был законно избран им. За период своей политической деятельности чиновник получил несколько наград, среди которых Медали за заслуги перед Отечеством второй и третьей степени.В поселке Жешрат во время работы Гапликова был открыт новый водопровод, протяженность которого достигает 3,8 километра. Объект начали строить по поручению глав региона в ходе реализации инвестиционной программы. Сумма выделенных из республиканского бюджета средств составила тогда порядка 45 миллионов рублей. В рамках проекта были проведены две трубы от реки Вычегда до водоочистной станции.Программа «Народный бюджет» позволила реализовать 117 проектов в 85 муниципальных образованиях. Также по указанию главы региона были отремонтированы 28 участков дорог местного значения.Программа затронула и агропромышленный комплекс. Сразу в четырех муниципалитетах региона удалось обновить оборудование в пекарнях, предназначенное для производства хлебобулочных изделий. В селе Нившера была полностью отремонтирована пекарня. Аналогичные мероприятия прошли в Инте, селе Сторожевске и поселке городского типа Парма.Сергей Гапликов во время своей работы на должности главы Коми инициировал строительство нескольких десятков объектов. В эксплуатацию были введены примерно 2,9 тысячи квартир с площадью более чем в 196 тысяч квадратных метров. Также местные коммунальные службы провели более 290 видов работ, связанных с капитальным ремонтом в более чем 160 многоквартирных домах. Около 22 тысяч граждан смогли оценить улучшенные жилищные условия. Также лифтовое оборудование удалось заменить в 42 домах.Ремонт квартир затронул и Воркуту. Жилищные условия в городе были улучшены в 185 квартирах. Малозаселенные дома пришлось отключить от ресурсов, что дало возможность бюджету Воркуты экономить порядка 20 миллионов рублей каждый год. Средства были перенаправлены на другие социальные потребности различного типа. Все семьи, которые проживали в соответствующих домах, получили возможность сменить место жительства или воспользоваться программой лояльности при взятии ипотеки.Строительство и ремонт дорогДороги Республики Коми до 2015 года не отличались повышенным качеством. Только за минувший год по инициативе Гапликова удалось провести нормативный ремонт примерно 92 километров покрытия, восстановить 75 переходов для пешеходов и сделать три новых остановочных комплекса. В Сыктывкаре коммунальные службы отремонтировали порядка 24 улиц. Ранее анонсированный национальный проект «Безопасные и качественные дороги» был реализован в полной мере. По данным специалистов, на фоне улучшения состояния дорог существенно сократилось количество ДТП.В минувшем году удалось завершить строительство и ввести в эксплуатацию два моста на участке «Чупрово-Благоево-Усогорск» и мост на трассе «Зубово-Большая Пысса-Кослан-Латьюга». На трассах регионального значения коммунальные службы произвели обустройство 75 пешеходных переходов.Экологическая обстановкаМусорный полигон на станции Шиес являлся одной из основных проблем региона. Несмотря на то, что он находился под опекой властей Архангельска, Гапликову удалось решить вопрос с ним. Из-за местоположения полигона жители близлежащих населенных пунктов неоднократно обращались в администрации региона с требованием прекратить его работу. В ходе «Прямой линии» с президентом России Сергей Гапликов пояснил, что тема строительства полигона требует рассмотрения не только со стороны властей, но и жителей Коми, так как именно они будут страдать в случае несоблюдения экологических норм. В итоге вопрос Шиеса был остановлен.Пока точные данные об экономических достижениях региона отсутствуют, но уже имеются некоторые сведения. В первую очередь стоит выделить увеличение бюджетной поддержки предпринимателей примерно в 5 раз. Ее сумма достигла более чем 583 миллионов рублей. Микрокредитование предпринимателей также показало прирост. Примерно на 500 миллионов рублей были выданы поручительства для представителей малого и среднего бизнеса.Власти Коми в минувшем году смогли не только реализовать бюджетный план, но и осуществить невозможное. Речь идет о профиците бюджета в размере примерно в миллиард рублей. Кассовые расходы при этом составили всего 90 процентов от ранее принятого плана. Изначально дефицит бюджета должен был составлять около 4 миллиардов рублей, но благодаря действиям властей его возникновения удалось избежать.Государственный долг республики в минувшем году сократился примерно на 2,9 миллиарда рублей. Более чем на 2 миллиарда рублей снизились расходы на его обслуживание. Глава Коми Сергей Гапликов отметил, что работа управления финансами обеспечила такие результаты. Также он напомнил об ответственности министров за расходы бюджетных средств и получение доходов.Глава Коми уделил особое внимание эффективностью расходов государственного имущества. Объем дохода от продажи недвижимости и земли составил порядка 121 миллиона рублей. Данный результат превышает показатели 2018 года примерно на 11 процентов.В 2018 году по поручению Владимира Путина в работу были приняты несколько важных национальных проектов, которые до 2024 года должны обеспечить рост во всех основных направлениях для России. Республика Коми продемонстрировала реальные успехи в инициативах государственного масштаба, которые были отмечены на всех уровнях власти. Всего в пакете имеется 13 национальных проектов, разбитых на 75 составляющих на федеральном уровне. Одним из основных является план модернизации магистральной инфраструктуры. В Коми уже сейчас реализуются 53 национальных проекта. Глава республики Сергей Гапликов ранее инициировал так называемую инициативу «Демография», которая была признана одной из лучших, по мнению специалистов Экспертного института социальных исследований. Опыт Коми попал в пятерку лучших практик среди всех регионов России.2019 года стал для республики Коми прорывным в социальной сфере. По инициативе Сергея Гапликова была запущена программа для поддержки беременных женщин и кормящих матерей. Удалось существенно увеличить пособите для покупки продуктов. Теперь для получения помощи достаточно просто состоять на учете в медицинском центре региона. Впервые в России удалось создать систему выплат в размере 150 тысяч рублей для родителей первого ребенка. Программа безусловной поддержки при рождении первенцев также была запущена по инициативе главы региона.Стоит рассказать и о программе по оздоровлению детей на Черном и Азовском морях. Школьники из многодетных семей получили средства на проезд в общественном транспорте. В бюджет республики были заложены дополнительные средства для реализации инициативы. Портал семья.ркоми.рф, который также заработал по инициативе Гапликова, позволяет получить полную информацию о льготах и выплатах, а также воспользоваться калькулятором в режиме онлайн.Минимальный набор продуктов в среднем выражении за месяц с начала минувшего года подешевел примерно на 2 процента. В некоторых регионах России данный показатель даже вышел на рост. Стоимость минимального набора в Коми сейчас составляет примерно 4,6 тысячи рублей. Достигнуть таких результатов удалось за счет улучшения качества дорог, что существенно упростило логистические издержки.Средняя зарплата в Республике Коми составила примерно 51 тысячу рублей, что превышает показатель по России на 9,7 процента. Покупательская способность населения за минувший год выросла более чем на 2,5 процента. Также правительство успешно выполняет план переселения граждан из аварийного жилья. Всего было расселено порядка 116 домов. Также завершилось строительство нескольких объектов водоотведения и водоснабжения.В минувшем году в Коми продолжила активно развиваться медицинская отрасль. На обновление технического обеспечения в соответствующей сфере было выделено около 755 миллионов рублей. Благодаря постоянному контролю со стороны правительства средства были потрачены исключительно, что называется, на дело. В республиканской клинической больнице появился аппарат МРТ. В Воркуте для скорой помощи купили специальный рентгент-кабинет для диагностики. Региональный сосудистый центр в Сыктывкаре также подвергся серьезным обновлениям. На закупку оборудования для онкологического отделения было потрачено порядка 26 миллионов рублей. В больницах появились микроскопы, эндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательные и УЗИ-аппараты.В текущем году медицина в Коми продолжит развиваться. Планируется купить 23 передвижных комплекса для оказания помощи. При помощи них будут проводиться и профосмотры в населенных пунктах республики, в которых нет стационарных отделений.В 2019 году для медицинских служб Республики Коми были куплены 57 единиц транспорта. За счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации поступили 36 единиц техники, по распоряжению главы Коми Сергея Гапликова были выделены средства из бюджета республики ещё на 13 единиц. Для отдаленных районов также был куплен специальный вездеход, способный добираться до самых труднодоступных мест.На Сыктывкарской станции скорой помощи появились 16 новых автомобилей ГАЗ. Также в скором времени планируется ввести в эксплуатацию 4 автомобиля Ford. Специально для районных отделенийбыли куплены полноприводные машины класса B от УАЗа.В минувшем году в регионе начали работу 35 новых медицинских специалистов, среди которых 30 квалифицированных врачей и 5 медицинских работников с большим опытом. В текущем году власти Коми не собираются останавливаться на достигнутом.В минувшем году в селе Усть-Кулом появился новый корпус на 250 мест локальной общеобразовательной школы. В детских садах Корткеросского района появилось более 160 мест в детских садах. В общей сложности в регионе появилось порядка 1667 новых учебных мест. По инициативе глав Коми начал работу детский технопарк «Кванториум», ориентированный на отдаленные районы благодаря мобильности. На его создание было выделено около 16,7 миллиона рублей.Ключевым туристическим кластером региона является Финно-угорский этнопарк. Данный заповедник отличается оригинальностью из-за разнообразного этнического состава местности. В текущем году этнопарк продолжил активно развиваться благодаря созданию полноценной инфраструктуры для туристов и местных жителей. Также была озвучена идея создания собственного симфонического оркестра, принадлежащая Сергею Гапликову. Для местных музыкальных школ было куплено новое оборудование и инструменты. Глава Коми Сергей Гапликов распорядился дополнительно выделить 50 миллионов рублей на грантовую поддержку культуры в ближайшие 3 года.