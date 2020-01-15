"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли Айлиш





Как оказалось, первая песня, написанная Билли Айлиш еще в 11-летнем возрасте, рассказывает слушателю историю не только о любви, но еще и о зомби-апокалипсисе. Более того, практически все свои песни артистка создает в соавторстве с братом Финнеасом О'Коннелом, который также является продюсером певицы. Мало кто знал, но в раннем возрасте Билли Айлиш мечтала сделать карьеру в танцах, однако не смогла добиться успеха из-за травмы бедра, что ввергло ее в сильную депрессию. Необычный стиль одежды, который предпочитает исполнительница, нередко становится поводом для создания мемов, которые очень быстро набирают популярность в Сети.Наконец, будучи кумиром «поколения Z» Билли Айлиш, похоже, сумела завоевать уважение настоящих мастодонтов из мира музыки. Так, барабанщик группы Nirvana и основатель коллектива Foo Fighters Дейв Грол сравнил певицу со своей легендарной группой., - подчеркнул он.