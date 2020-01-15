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"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли Айлиш

Юная американская певица и автор песен Билли Айлиш в последнее время превратилась в настоящего кумира нового поколения. Ее музыка сводит с ума подростков и людей постарше во всех уголках планеты. В Сети недавно опубликовали несколько интересных и малоизвестных фактов из жизни самой популярной исполнительницы современности.
"Кумир "поколения Z": Названы малоизвестные факты о певице Билли Айлиш

Как оказалось, первая песня, написанная Билли Айлиш еще в 11-летнем возрасте, рассказывает слушателю историю не только о любви, но еще и о зомби-апокалипсисе. Более того, практически все свои песни артистка создает в соавторстве с братом Финнеасом О'Коннелом, который также является продюсером певицы. Мало кто знал, но в раннем возрасте Билли Айлиш мечтала сделать карьеру в танцах, однако не смогла добиться успеха из-за травмы бедра, что ввергло ее в сильную депрессию. Необычный стиль одежды, который предпочитает исполнительница, нередко становится поводом для создания мемов, которые очень быстро набирают популярность в Сети.

Наконец, будучи кумиром «поколения Z» Билли Айлиш, похоже, сумела завоевать уважение настоящих мастодонтов из мира музыки. Так, барабанщик группы Nirvana и основатель коллектива Foo Fighters Дейв Грол сравнил певицу со своей легендарной группой. «Моя дочка слушает Айлиш и находит через ее музыку себя. Ей удается держать связь с молодым поколением, поэтому, когда мы побывали на концерте, я заметил, что эта связь очень похожа на ту, которая была между слушателями и Nirvana в далеком 1991 году», - подчеркнул он.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:22

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