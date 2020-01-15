Сплошной Ливерпуль: УЕФА назвала символическую сборную 2019 года



🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! 🙌 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 січня 2020 р.

Примечателен тот факт, что знаменитые игроки клуба «Ливерпуль» - атакующий хавбек Роберто Фирмино и центрфорвард Мохаммед Салах, - в символическую сборную лучших игроков 2019 года не попали. Всего в составе сборной по версии УЕФА нашлось место для пятерых игроков английской команды. В команду включены полузащитник Садио Мане, центральные защитники Тренд Александер-Арнольд с партнерами по центру обороны «красных» Вирджилом ван Дейком и Эндрю Робертсоном. Пятым участником «сборной года» стал голкипер «красных» Алиссон Беккер.Кроме представителей мерсисайдцев в команду включили нападающего «Баварии» (Мюнхен) Роберта Левандовски, а также отмечен хавбек «Барселоны» Френки Де Йонг и его партнер по команде Лионель Месси. Числится в списке лучших игроков года на своих позициях и знаменитый форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе со своим одноклубником Маттейсом де Лигтом.Последним игроком сборной по версии УЕФА стал представитель еще одного британского клуба – полузащитник Кевин Де Брюйне, защищающий цвета «Манчестер Сити».