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Сплошной Ливерпуль: УЕФА назвала символическую сборную 2019 года

Специалисты УЕФА (Союза футбольных ассоциаций Европы) назвали команду ушедшего 2019 года по версии организации. Об этом сообщается в публикации на официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Примечателен тот факт, что знаменитые игроки клуба «Ливерпуль» - атакующий хавбек Роберто Фирмино и центрфорвард Мохаммед Салах, - в символическую сборную лучших игроков 2019 года не попали. Всего в составе сборной по версии УЕФА нашлось место для пятерых игроков английской команды. В команду включены полузащитник Садио Мане, центральные защитники Тренд Александер-Арнольд с партнерами по центру обороны «красных» Вирджилом ван Дейком и Эндрю Робертсоном. Пятым участником «сборной года» стал голкипер «красных» Алиссон Беккер.

Кроме представителей мерсисайдцев в команду включили нападающего «Баварии» (Мюнхен) Роберта Левандовски, а также отмечен хавбек «Барселоны» Френки Де Йонг и его партнер по команде Лионель Месси. Числится в списке лучших игроков года на своих позициях и знаменитый форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вместе со своим одноклубником Маттейсом де Лигтом.

Последним игроком сборной по версии УЕФА стал представитель еще одного британского клуба – полузащитник Кевин Де Брюйне, защищающий цвета «Манчестер Сити».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:07

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