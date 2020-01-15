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Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной серии

Знаменитая британская компания Bentley собирается прекратить выпуск седана Mulsanne. В качестве прощального жеста производитель планирует выпустить специальную версию этого роскошного автомобиля под названием Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner.
Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной серии

Только по одному названию данного автомобиля можно прийти к выводу, что в будущем разработчик не планирует его обновлять. В компании отметили, что специальная версия Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner будет выпущена ограниченным тиражом в три десятка экземпляров. Новинка отличается темной окраской внешних кузовных элементов, а в ее салоне предусмотрены незначительные изменения в виде дополнительной строчки на креслах и наличие нескольких новых регуляторов.

«Прощальная» версия модели выполнена на базе седана максимальной комплектации, а потому под крышкой капота установлен топовый для Mulsanne 6,75-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 530 лошадиных сил. Такие характеристики позволяют автомобилю, несмотря на довольно солидный вес, набирать «первую сотню», выезжая из 5-секундной отметки – 4,9 секунды по паспорту.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:15

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