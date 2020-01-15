Bentley прекращает выпуск седана Mulsanne выпуском лимитированной серии





Только по одному названию данного автомобиля можно прийти к выводу, что в будущем разработчик не планирует его обновлять. В компании отметили, что специальная версия Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner будет выпущена ограниченным тиражом в три десятка экземпляров. Новинка отличается темной окраской внешних кузовных элементов, а в ее салоне предусмотрены незначительные изменения в виде дополнительной строчки на креслах и наличие нескольких новых регуляторов.«Прощальная» версия модели выполнена на базе седана максимальной комплектации, а потому под крышкой капота установлен топовый для Mulsanne 6,75-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 530 лошадиных сил. Такие характеристики позволяют автомобилю, несмотря на довольно солидный вес, набирать «первую сотню», выезжая из 5-секундной отметки – 4,9 секунды по паспорту.