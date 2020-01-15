Легкие травяные отвары помогут человеку быстро очистить организм от токсинов





Терапевт Виктория Савицкая советует для избавления организма от шлаков и токсинов использовать талую воду, молодою хвою, луковую шелуху и плоды шиповника. Стоит сначала заморозить воду, а после дать ей растаять. Потом сюда нужно добавить 5 столовых ложек молодой хвои, немного шелухи лука и столько же плодов шиповника. Всю смесь необходимо кипятить в течении 10 минут и оставить для настаивания на ночь. Утром полученный настой прокипятить в течении 10 минут и снова оставить на ночь. На следующий день можно принимать по 1 столовой ложке с периодичность в 1,5-2 часа.Данный рецепт приводит организм в состояние самоочищения и выведения шлаков и токсинов, осевших на стенках сосудов. Также можно попробовать в литр очищенной воды добавить горсть мелко нарезанного и высушенного корня лопуха, кипятить 10 минут на сильном огне. Снизив огонь до минимума, добавить клевер луговой, черную бузину и мяту перечную из расчёта по 1 столовой ложке. Данный отвар необходимо снять с плиты и довести до комнатной температуры, процедить и принимать на протяжении недели 1/3 стакана за полчаса до еды. В течении следующей недели 2 раза в день, а потом ещё 7 дней - 1 раз в день, утром на голодный желудок. По словам медика, с помощью данного отвара можно очистить кровь и печень, улучшить состояние кожи, ногтей и волос