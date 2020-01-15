Microsoft выпустила последнее обновление в жизненном цикле ОС Windows 7





Стоит отметить, что официальная бесплатная поддержка с регулярными обновлениями Windows 7 для частных пользователей была прекращена еще днем ранее, а потому вышедшее обновление можно считать последним в жизненном цикле устаревшей ОС. Речь идет, к слову, сразу о двух программных обновлениях, одно из которых (KB4534314) отвечает за безопасность системы, а второе (KB4534310) – за исправление выявленных ранее ошибок и багов.После установки этих обновлений пользователи Win 7 Pro и Win 7 Home уже не смогут получить исправление других ошибок или патчи для «латания дыр» в системе безопасности популярной платформы, но отдельные юридические лица продолжат использовать эту операционную систему еще минимум три года. За оговоренную ранее дополнительную абонентскую плату разработчик обязуется продолжить обновлять их системы вплоть до начала 2023 года.